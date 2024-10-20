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Doğal gazdan zehirlenen 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Doğal gazdan zehirlenen 2 kişiden biri hayatını kaybetti
Artvin’in Şavşat ilçesinde, doğal gazdan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi tedavi altına alındı.

İlçenin Yeniköy Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki evinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Barış Gümüş'ten haber alamayan arkadaşları, durumu Gümüş'ün işteki babasına bildirdi.

Bunun üzerine eve giden aile bireyleri, Barış Gümüş ile 70 yaşındaki babaannesi Bilor Gümüş'ün yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine eve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişi öldü 1 kişi tedavi altında!

Doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri anlaşılan Barış ve Bilor Gümüş, sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Barış Gümüş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, durumu ağır olan Bilor Gümüş ise Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Gümüş'ün cesedi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

  • #Artvin #Doğalgaz

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