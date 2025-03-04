Emirhan Topçu kimdir, hangi takımda oynuyor? Yaşı ve kariyeri merak ediliyor

Kariyeri boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emirhan Topçu Danla Bilic’le gündeme geldi. Süper Lig’de adından söz ettiren futbolcu, hem kulüp hem de milli takım seviyesinde başarı peşinde. Yaşı, kariyer ve şu anki durumu merak ediliyor.

Türk futbolunun parlayan yıldızlarından biri olan Emirhan Topçu, savunma yetenekleri ve sol ayağıyla farkını ortaya koyarak Süper Lig'de kendine yer edindi. Son zamanlarda Danla Bilic ile adının anılması Emirhan Topçu kimdir, kaç yaşında ve oynadığı takım gündeme geliyor. EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?

Emirhan Topçu, 11 Ekim 2000 tarihinde Balıkesir'de doğdu. 24 yaşında Türk milli futbolcu, sol ayağını etkili bir şekilde kullanarak stoper ve sol bek mevkilerinde görev alıyor. Futbola 2012 yılında, henüz 12 yaşındayken Çaykur Rizespor altyapısında başlayan Topçu, burada yeteneklerini geliştirerek profesyonel kariyerine ilk adımı attı. 188 cm boyundaki savunmacı, fiziksel üstünlüğü ve oyun zekasıyla dikkat çekerken kariyeri boyunca farklı kulüplerde deneyim kazanarak Türk futbolunda adından söz ettirmeyi başardı. 2017 yılında Rizespor'un as kadrosuna yükselen genç oyuncu, ilk resmi maçına Türkiye Kupası'nda Nevşehir Gençlik karşısında çıktı.

Kariyerine Çaykur Rizespor'da başlayan Topçu, kiralık olarak Čelik Zenica ve Menemenspor'da deneyim kazandıktan sonra Rizespor'a döndüve 2021-22 sezonunda Süper Lig'de 12 maça çıkarak dikkatleri çekti. 2024 yılında Beşiktaş'a transferiyle kariyerinde yeni bir sayfa açtı. EMİRHAN TOPÇU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Emirhan Topçu şu anda Süper Lig'in köklü kulüplerinden Beşiktaş'ta forma giyiyor. 2 Ağustos 2024'te 4 yıllık bir sözleşmeyle siyah-beyazlı ekibe katılan 24 yaşındaki stoper, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadrosunda önemli bir yer edindi. EMİRHAN TOPÇU KAÇ YAŞINDA?

Emirhan Topçu, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşında. 11 Ekim 2000 doğumlu olan futbolcu, genç yaşına rağmen deneyimli bir kariyere sahip. Beşiktaş ve milli takımdaki performansıyla dikkat çekiyor. #sss# 305;mda mı?#

#c->Topçu 2022'de Türkiye U21 kadrosuna çağrıldı ve 2024'te A Milli Takım'da forma giydi. İlk maçına 19 Haziran'da Karadağ karşısında çıktı. Şu anda milli takımın aktif oyuncularından biridir. Kaynak: Haber Merkezi

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