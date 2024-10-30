Esenyurt Belediye Başkanı Özer gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı.
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı.
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!
Yorum Yap