Fetullah Gülen nereye gömülecek? Gizli mezar anlaşması

FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in ölümüyle birlikte hainler arasında kavga başladı.

Örgütte cenaze kavgası!

Örgüt liderinin nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu oldu.

Örgütün ileri gelenlerinden biri olan ve kara kutu olarak isimlendirilen Cevdet Türkyolu, cenazenin kendi kontrolünde bir an önce defnedilmesini istiyor ancak heyetin yaşlıları Avrupa'dan geleceklerin beklenmesini istiyor. Türkyolu'nun, bu yüzden göstermelik bir cenaze töreni düzenleyip, cenazeyi kaçıracağı yönünde iddialar da var.

Mezarı gizlenecek mi?

Örgüt içinde Gülen'i, Said Nursi gibi bir havaya sokmak isteyenler var. Mezar yerinin gizlenmesi, mezarın bilinmemesi konusunda örgüt içinde ortak karar alındı. Cenaze namazının az sayıda insanın katılımı ile kılınıp, son ikamet ettiği Cevdet Türkyolu'nun damadının evinin arazisi içindeki ormanlık alanda defnedilmesi planlanıyor.

Cenazenin kaçırılmasından korkuyorlar!

Bu şekilde mezarın güvende olacağı düşünülüyor ancak Türkyolu'nun cenazeyi kaçırma ihtimalinin olması da örgütün diğer güç odaklarını kara kara düşündürüyor.

Kaynak: TRT Haber

Kaynak: Haber Merkezi