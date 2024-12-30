Gassal 2. sezon ne zaman? Gassal dizisi ikinci sezon ne zaman başlıyor? Gassal dizisi hangi platformda?

Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Gassal, sıra dışı konusu ve çarpıcı afişleriyle dikkat çekti. İlk bölümüyle yaklaşık 4 milyon izleyiciye ulaşan dizi, Tabii platformunun en popüler yapımlarından biri oldu. İzleyicilerin en çok merak ettiği sorular ise Gassal 2. Sezon Ne Zaman?, Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Gassal dizisi hangi platformda soruları oldu. İşte detaylar…

TRT'nin dijital platformu Tabii'de izlenme rekorları kıran Gassal dizisi, ilk sezonuyla büyük bir başarı elde etti. 10 bölümden oluşan ilk sezonun ardından, izleyiciler merakla ikinci sezonu beklemeye başladı.

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal, sıra dışı konusu ve çarpıcı görselleriyle dikkat çekiyor. İlk bölümüyle yaklaşık 4 milyon izleyiciye ulaşan dizi, Tabii platformunun en popüler yapımlarından biri oldu. İzleyiciler, 'Gassal 2. Sezon ne zaman başlayacak?, Gassal 2. Sezon olacak mı?' diye merak ediyor. Gassal hayranları için ilk güzel haber geldi.

GASSAL DİZİSİ NE ANLATIYOR?

Gassal dizisi, cenazeleri yıkayan Baki adlı bir gassalın iç dünyasını ve ölümle olan derin bağını konu alıyor. Baki, her bir cenazeyle birlikte kendi hayatını sorgulamaya başlarken, geçmişinin gölgeleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Toplumdan uzak, sessiz ve rutin hayatını değiştirme arzusuyla kendini bir yolculuğun içinde bulan Baki, hem ölüm korkusunu aşmaya hem de yaşama tutunmaya çalışır. Bu hikaye, ölümün gölgesinde insan olmanın ve yeniden doğmanın ince çizgisinde ilerliyor.

GASSAL DİZİSİ NEREDEN İZLENEBİLİR?

Gassal hangi platformda yayınlanıyor?

Gassal dizisi, Türkiye'nin yerli dijital platformu Tabii üzerinden izlenebilir. Ücretli ve ücretsiz abonelikleri olan Tabii'de Gassal dizisini izlemek için 100 TL üyelik ücreti ödemeniz gerekmektedir.

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN?

Senaryosunu Sümeyye Karaarslan'ın yazdığı,Selçuk Aydemir'in yönettiği Gassal dizisi izleyecilere müjdeli haberi verdi. Dizinin 2. sezon çekimleri başladı.

Yeni sezonda ise kadroda ünlü isimler yer alacak. Gassal dizisinde 2. sezonda Hande Soral, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Serhat Kılıç ve Bayhan gibi önemli isimlerin olacağı açıklandı.

GASSAL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gassal dizisinin başrolünde Baki karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ahmet Kural yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Serkan Ercan, Ezgi Özyürekoğlu, Eren Balkan, Demir Karahan ve Ebru Cündübeyoğlu gibi tanınmış isimler bulunuyor.

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Kulislerdeki söylentilere göre, "Gassal" dizisinin 2. sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun 2025 yılının Haziran ayında yine Tabii platformunda izleyiciyle buluşması bekleniyor.

"Ölünce beni kim yıkayacak?" sloganıyla geniş yankı uyandıran dizi, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı yapımda, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan gibi başarılı isimler de performanslarıyla öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi