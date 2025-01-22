Gassal YouTube’da Var mı? Gassal Ücretsiz Nasıl İzlenir? Gassal 2. Sezon Nereden İzlenir? Tabii Üyelik Ücreti Ne Kadar, Kaç TL? Gassal 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

TRT 1 ekranlarının dijital platformu Tabii’de yayımlanan “Gassal“ dizisi, yayımlandığı günden bu yana izlenme rekorları kırıyor. Hem izleyiciler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgiyle takip edilen dizi, kısa sürede milyonlarca kez izlenmeye ulaştı. Gassal dizisinin YouTube platformunda yayımlanıp yayımlanmadığı ise merak konusu oldu. Seyirciler, Gassal dizisini ücretsiz olarak nereden izleyebileceklerini araştırıyor. Peki, Gassal YouTube’da var mı? Gassal dizisi nereden ve nasıl izlenir? İşte Gassal dizisinin izlenebileceği yerler hakkında bilgiler...

Gassal Dizisini Nasıl İzlerim?

TRT 1'in dijital platformu "Tabii" için hazırlanan "Gassal" dizisi, yayımlandığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi, kısa sürede milyonlarca kez izlenmeye ulaştı. Seyirciler, Gassal dizisini nereden ve nasıl izleyebileceklerini merak ediyor.

Gassal dizisi, şu anda TRT 1'in dijital platformu "Tabii”de yayımlanıyor. Ancak, izleyiciler başka hangi platformlarda izleyebileceklerini de sorguluyor. Gassal dizisinin YouTube platformunda yalnızca ilk bölümü yer alıyor. "Tabii Resmi" YouTube kanalı aracılığıyla izleyicilerle buluşan ilk bölüm, yayımlandığı 12 gün içinde 13 milyon izlenmeye ulaştı.

Gassal YouTube'da Var mı?

Gassal dizisinin YouTube platformunda sadece ilk bölümü bulunmaktadır. Bu bölüm, "Tabii Resmi" YouTube kanalında izlenebilir. Diğer bölümler ise sadece "Tabii" platformunda yayımlanıyor.

TRT 1 ekranlarının dijital platformu Tabii, aynı zamanda "Tabii Resmi” adıyla YouTube platformunda izleyicilerle buluşuyor. "Tabii Resmi" YouTube kanalı, hazırladığı dizilerin fragmanlarına, dizi müziklerine ve dizilerin ilk bölümlerine yer veriyor. İzleyiciler, Tabii platformunda yayımlanan dizilerin ilk bölümlerini kolaylıkla Tabii Resmi YouTube kanalından izleyebiliyor. Ancak, dizilerin tüm bölüm ve sezonları yalnızca Tabii dijital platformunda yer almaktadır.

Gassal Ücretsiz Nasıl İzlenir?

Tüm Türkiye'nin büyük bir ilgiyle izlediği "Gassal" dizisini ücretsiz bir şekilde izlemek için, TRT 1'in dijital platformu Tabii'ye üye olmanız gerekmektedir. Tabii platformuna abone olarak aylık 99 TL karşılığında Gassal dizisini ücretsiz ve reklamsız izleyebilirsiniz.

Tabii dijital platformu, ücretsiz olarak indirilebilmektedir ve dizilerin ilk bölümlerine ücretsiz ulaşılabiliyor. Ancak, dizilerin yeni bölümleri ve tüm sezonları için Tabii Premium'a abone olmanız gerekmektedir. Tabii Premium'a abone olduktan sonra, istediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Aboneliğinizi iptal etmediğiniz sürece her ay ücret otomatik olarak cebinizden kesilecektir. Ayrıca, "Tabii Resmi” YouTube kanalından dizinin ilk bölümünü ücretsiz izleyebilirsiniz.

Gassal 2. Sezon Nereden İzlenir?

Büyük bir ilgiyle izlenen "Gassal" dizisinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. 2. sezona Hande Soral ve Bayhan gibi yeni isimler dahil oldu ve kadro büyük beğeni topladı. Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı dizinin senaristliğini Sümeyye Karaarslan, yönetmenliğini ise Selçuk Aydemir üstleniyor.

Gassal dizisinin 2. sezonu, ilk sezon gibi yine TRT 1'in dijital platformu Tabii'de yayımlanacak. "Tabii Resmi” YouTube kanalından 2. sezonun ilk bölümünün yayımlanması bekleniyor. 2. sezonun Haziran ayında izleyicilerle buluşması planlanıyor ve dizinin hayranları bu tarihi sabırsızlıkla bekliyor.

Tabii Üyelik Ücreti Ne Kadar, Kaç TL?

Tabii dijital platformunun üyelik ücreti, aylık 99 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücretle, Tabii Premium üyeliğiyle dizilerin tüm bölümlerini reklamsız ve kesintisiz izleyebilirsiniz. Ayrıca, üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal etme seçeneğiniz de bulunmaktadır.

Gassal 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Gassal dizisinin 2. sezonunun Haziran ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Sezonun başlangıç tarihi henüz kesinleşmemiş olsa da, merakla beklenen 2. sezonun yaz aylarında yayımlanması planlanıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi