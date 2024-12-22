Genç ASRİAD Konya 2025 yılında çıtayı yükseltecek

Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Konya Şubesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Genç ASRİAD Konya Şubesi 2024 yılını değerlendirme, 2025 yılını planlama toplantısında bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıya Genç ASRİAD Konya Başkanvekili Ali Kalaycılar ve Genç ASRİAD Konya İş Geliştirme Başkanı Emre Yıldız öncülük etti. Ayrıca, misafir olarak ASRİAD Konya İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Fatih Kızıltaş da katıldı.

Toplantıda, yeni dönem hedefleri masaya yatırırken, gençler için nasıl daha fazla değer üretebileceği konuşuldu. Genç ASRİAD Konya Başkanvekili Ali Kalaycılar, 2025 yılında güçlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ile enerjisi yüksek ve başarılarla dolu bir süreç olacağına dikkat çekti.

Kalaycılar, "Asrın genç iş adamları olarak nitelik ve liyakati merkeze alarak çıktığımız bu yolda geçmişimizi şekillendiren kıymetli ve eşsiz değerlere sahibiz. Genç ASRİAD olarak, sadece ekonomik büyüme değil, aynı zamanda gelirin adil bir şekilde dağıtılması ve toplumun her kesiminin refahını artıracak uygulamaları teşvik ediyoruz. Fırsat eşitliğini ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek, gelecek nesiller için daha iyi bir dünya inşa etmeye kararlıyız. Çalışmalarımızı, insan merkezli ve doğaya saygılı prensipler doğrultusunda sürdürerek, ekonomik yapıda olumlu ve kalıcı değişimlere öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Şüphesiz batılın hüküm sürdüğü bir dönemdeyiz. Mazlumlar, zalimin yumruğu ve postalı altında ezilmekte, ekonomik sistemler ve ekranlar üzerinde yapılan manipülasyonlar ile emek hiçe sayılmaktadır. Yüzyıllardır batının hüküm sürdüğü dünyanın durumu ortadadır. Bu durum batı medeniyetinin ne denli aksak ve marazlı olduğunu gözler önüne sermektedir. Üst yönetimimizin dualarını ve desteğini bekliyor, özellikle aramıza yeni genç üyeler kazandırma noktasında yardımlarınıza ihtiyaç duyuyoruz. Hep birlikte daha güçlü bir Genç ASRİAD için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı