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Hafriyat kamyonundan yola moloz parçaları döküldü

Hafriyat kamyonundan yola moloz parçaları döküldü
Üsküdar’da hafriyat kamyonundan yola moloz parçaları döküldü. Moloz parçaları trafik güvenliğini tehlikeye soktu; iddiaya göre bazı araçlar da zarar gördü. Caddeye dökülen moloz ve kumun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Bosna Bulvarı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bulunan hafriyat depolama alanına gitmek için seyir halinde olan hafriyat kamyonundan moloz parçaları yola döküldü.

Yola dökülen irili ufaklı moloz parçaları trafiği aksattı, bazı araçların molozlardan zarar gördüğü iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine trafik ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yola dökülen moloz parçaları özel bir firmanın aracı ve işçiler tarafından kaldırıldı.

Moloz parçalarıyla yola dökülen kum ise, belediye ekipleri tarafından temizlendi ardından da cadde trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

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