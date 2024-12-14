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Hakan Fidan’dan Şam Büyükelçiliği paylaşımı: Hayırlı olsun

Hakan Fidan’dan Şam Büyükelçiliği paylaşımı: Hayırlı olsun
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’nin faaliyetlerine tekrar başladığını duyurarak, “hayırlı olsun“ temennisinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin faaliyetlerine tekrar başladığını duyuran Fidan, "hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Fidan'ın paylaşımında elçiliğe ait bir fotoğrafa da yer aldı.

12 yıl sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başlamıştı.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Hakan Fidan #Sosyal Medya #Suriye #Dışişleri Bakanlığı

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