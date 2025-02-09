Hatay’da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma günü Hatay’da kar tatili var mı, yok mu? Valilik açıklama yaptı mı?
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Hatay’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 14 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için yetkililerden yapılacak açıklamayı bekliyor.
Hatay'da Kar Yağışı Etkili Oluyor, Okullar Tatil Edilecek Mi?
Hatay'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Havanın soğuması ve karla birlikte ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar, 14 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, resmi açıklamanın yapılmasını bekliyor.
Hatay'da Yarın Okullar Tatil Mi?
Hatay'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının başlamasıyla birlikte, 14 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Birçok şehirde tatil durumu gündemde olurken, Hatay'da da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Yetkililerden yapılacak açıklama bekleniyor. Peki, Hatay'da okullar tatil mi? İşte cevabı…
14 Şubat 2025 Cuma günü Hatay'da Kar Tatili Var Mı?
Hatay'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle, öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 14 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak, Hatay Valiliği'nden henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı. Şu an için resmi bir duyuru bulunmuyor.
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