Heybede Konya’dan turp var mı? Ahmet Selim yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı CHP’li belediye başkanlarının isimlerinin yolsuzluklarla anılması ve Beşiktaş Belediye Başkanının tutuklanması ile ilgili yaptığı açıklama gündemi salladı.

Erdoğan açıklamayı Cuma günü Konya'da yaptı. Konya il teşkilatı 8. Kongresinde yaptığı konuşmada "Turpların büyükleri heybede” dedi. Bu açıklama ‘sırada hangi belediye var? ‘ sorusunun sorulmasına neden oldu.

CHP bunun üzerine ortak savunma taktiği belirlemek üzere toplanıyor. Milletvekilleri ve üst yönetim toplantıya çağırıldı.

Gözler genelde Ankara ve İstanbul üzerinde olsa da Anadolu'dan da bazı belediyelerde sıkıntılı hadiselerin yaşandığı öğrenildi. Anadolu'da birçok CHP'li belediyenin istim üzerinde olduğu bilgisi alınıyor. Bunlar arasında Konya'dan da ilçelerin olduğu söyleniyor.

SGK borcunu ödememenin faturasını önceki başkana yükleme çabası içerisinde kendini eve kapatan Ereğli belediye başkanının ilçede hizmet yapamaz duruma geldiği bildirildi. Son olarak ismi parti içi bir kavgaya karışan Ereğli belediye başkanının kontrolü kaybettiği belirtiliyor. Bir parti üyesinin başkan ve adamlarının kendisini darbettiği gerekçesi ile şikayette bulunması ve darp raporu alması Ereğli'yi karıştırdı. Ereğli'de artık sadece belediye başkanının SGK borcu veya hizmet üretememesi değil parti içi kavgaları, adam dövdürmesi falan da konuşulmaya başlandı. İlçede belediyenin yönetilemez noktada olduğu ifade ediliyor.

Konya'nın bir diğer büyük ilçesinde de işler sarpa sardı. Belediye başkanı ve adamları konuşuluyor. İddialar netleşmeden bir şey söylemek doğru olmaz. İnsanları konuşulanlar üzerinde itham etmek doğru değil. Ancak kulağımıza hiç iyi şeyler gelmiyor. Ereğli'de her şey somut olduğundan yazmakta beis görmedim. Bu diğer ilçe ile ilgili biraz zamana ihtiyaç var.

Konuşulan iddialara insanın inanası gelmiyor. İddia sahiplerine "bu iş bu kadar basit olmamalı, bir yanlışınız var” dediysek de karşı taraf iddiasında ısrarlı. Bakıp göreceğiz. ‘Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var' sözünün haklılığını tecrübe etmiş biriyim. Şunu da eklemek isterim ki ‘hangi belediye?'diye lütfen sormayın. Bir gazeteci olarak meslek etik kurallarına saygıyı ve masumiyet karinesi ilkesini hayat felsefesi kabul eden biriyim. Benden şimdilik bu kadar.

Öyle anlaşılıyor ki bu heybedeki turplar meselesi ülkede ve Konya'da uzun süre gündemimizi meşgul edecek. Eee ne yapalım mevsim turp mevsimi.

Kaynak: Haber Merkezi