HSK kararnamesi Resmi Gazete’de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin adli yargıda 348 hakim ve savcı, idari yargıda ise 21 hakimin görev yeri değişikliğini kapsayan kararname ile 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Kaynak: AA
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin adli yargıda 348 hakim ve savcı, idari yargıda ise 21 hakimin görev yeri değişikliğini kapsayan kararname ile 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Kaynak: AA
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