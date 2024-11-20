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Hurda malzemesi yüklü tır devrildi

Hurda malzemesi yüklü tır devrildi
Amasya’da preslenmiş hurda malzemesi yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Fatih V. yönetimindeki tır, geç saatlerde Amasya merkez otobüs terminali yakınlarında kavşaktan yola girdikten sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Aydınlatma direğine ve bariyerlere çarparak yan devrilen tırın taşıdığı preslenmiş hurda malzemeleri yola dağıldı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola dağılan ağır hurda malzemeleri iş makinesi yardımıyla temizlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

  • #Amasya #Trafik Kazası

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