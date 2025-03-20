HURDA TEŞVİKİ SON DURUM NE, NE ZAMAN ÇIKACAK? Hurda araç teşviki resmi gazetede yayınlandı mı? Hurda teşviki meclisten geçti mi? ÖTV’siz alınabilecek araçlar

Otomotiv sektörü, hurda teşvikiyle ilgili son gelişmeleri dikkatle izliyor. 25 yaş ve üzeri araç sahipleri, bu düzenlemenin getireceği fırsatlar için heyecanla araştırmalar yapıyor. Eğer teklif yasalaşırsa, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, sıfır kilometre araç alırken ÖTV muafiyetinden yararlanabilecekler. Bu düzenleme, eski araçların geri dönüşümünü teşvik etmeyi ve çevre dostu yerli üretim araçlarının satışını artırmayı hedefliyor. Hurdaya teslim edilen araç sahiplerine yalnızca bir kez, ÖTV’siz yeni araç alma imkânı sunulacak. Peki, 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri bu muafiyetle hangi araçları alabilecekler? Hurda teşviki uygulamaya ne zaman geçecek? İşte tüm detaylar...

Hurda teşviki ve ÖTV muafiyetiyle ilgili yeni düzenlemeler, otomotiv sektöründeki gelişmeleri ve araç sahiplerinin ilgisini çekiyor. Özellikle 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri, yeni yasa tasarısındaki değişikliklerin ne zaman yürürlüğe gireceğini ve bu düzenlemelerden nasıl faydalanabileceklerini araştırıyor.

2000 model ve daha eski araç sahipleri, eski araçlarını hurdaya verip sıfır kilometre araç alarak önemli vergi avantajlarından yararlanmayı hedefliyor. Peki, hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti düzenlemeleri ne zaman devreye girecek? 25 yaş üzerindeki araç sahipleri, hangi araçları alırken bu avantajlardan faydalanabilecek? Hurda teşviki uygulaması hangi tarihlerde başlayacak?

HURDA TEŞVİKİ ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMI SON DURUM

Hurda teşvikiyle ilgili yasa teklifine dair şu anda herhangi bir yeni gelişme bulunmuyor. Geçtiğimiz aylarda Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanununda değişiklik yapılması için bir teklif sunmuştu. Bu teklif, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeyi bekliyor.Kanun teklifinde eski otomobillerin geri dönüşüme kazandırılmasını ve bu araçların yerine daha çevre dostu ve güvenli yerli üretim araçlarının alınmasını teşvik etmeyi hedeflendi.

HURDA TEŞVİKİ İLE ÖTV'SİZ HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

Teklif ile 25 yaş ve üzeri taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, bu araçların ithalatının azaltılması, akaryakıt israfının önlenmesi ve çevre kirliliğinin engellenmesi amaçlanıyor.

Gerekçe olarak ise şu açıklama yapıldı: "TÜİK verilerine göre, 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Ayrıca, TÜİK'e göre Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalaması 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.

Yaşlı araçlar, bakım ve onarım masrafları açısından yük oluşturmakta, aynı zamanda trafikte can ve mal kaybına yol açabilecek tehlikeler arz edebilmektedir. Bunun yanı sıra çevreye ve ekonomiye de zarar vermektedirler. Bu nedenle, 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme kazandırılması, hem ekonomik hem de çevre güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla, bu araçları geri dönüşüme veren kişilere, yalnızca bir defalığa mahsus olmak kaydıyla, Türkiye'de üretilmiş sıfır araçların Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması önemli bir adım olacaktır."

Açıklamada, hurda teşviki kapsamında alınabilecek araçların, "Türkiye'de üretilmiş olan araçlar" olduğu belirtilmiştir.

‘12 MODEL KAPSAM DAHİLİNE GİRİYOR'

Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor. Teklif olduğu gibi yasalaştığı taktirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor. Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Türkiye'de yeni üretilmeye başlanan VW Transporter.

Kaynak: Haber Merkezi