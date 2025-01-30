İletişim Başkanlığı’ndan “Aile Yılı’’ için CİMER’e mesaj önerisi

2025 yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Aile Yılı“ ilan edilmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu özel yıl için, CİMER’i de projeye dahil etti. Başkanlık, “aile yılı“ için hissedilen duygu ve düşüncelerin CİMER’E yazılmasını istedi.

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamalı video yayınladı. "2025 Aile Yılı"nın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığı hatırlatıldı. Bu özel yıl için, duygu ve düşüncelerin CİMER'e iletilmesi talep edildi. CİMER'e yazmak isteyenlerin ise, 'Yönetime katıl' bölümünden yazabileceği belirtildi. Başkanlık ayrıca videoda, "Güçlü devletimizin ve milletimizin teminatı, aile kurumumuzu muhafaza etmek, yerini sağlamlaştırmak ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle icra edilecek programlara, görüşlerinizle katkı sağlayabilirsiniz" mesajını da paylaştı. Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!