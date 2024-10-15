İstanbul Boğazı’nda sürüklenerek sahile çarpan çimento gemisi çekildi
İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapıp sürüklenerek sahile çarpan ’Blue Cıment 1’ isimli gemi, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle çekildi.
Norveç'ten Zonguldak'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı, Anadolu Hisarı önlerinde gece saat 02.30 sıralarında 'Blue Cıment 1' isimli çimento taşıyıcı gemisi arıza yaptı. Arıza nedeniyle kontrolden çıkan 134 metre boyundaki gemi, sürüklenerek sahile çarptı. İhbar üzerine yardıma giden Kıyı Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler, gemiyi kurtararak kılavuz kaptanı eşliğinde Türkeli Demir Sahası'na demirledi.
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