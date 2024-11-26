İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen eylemciler polise biber gazı sıktı
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde, Beyoğlu Tünel’den Galatasaray Meydanı’na izinsiz yürümek isteyen eylemcilerle polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Eylemciler polise biber gazı sıktı.
İstanbul Valiliği'nin 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında İstanbul'da alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi polis ekipleri tarafından bariyerlerle çevrilerek kapatıldı.
Bu kapsamda saat 18.30 sıralarında Galata Kulesi'nden Taksim Tünel Meydanı'na çıkmak isteyenleri durduran polis, uyarıları dikkate almayarak yürüyüşe devam edenleri gözaltına aldı.
Polise biber gazı sıktılar
Çevik Kuvvet polisi Karaköy'de toplanarak Taksim'e yürümek isteyen bir başka gruba izin vermedi. Polis tarafından etrafı çevrilen gruptaki bazı eylemciler polise biber gazı sıkarak boya fırlattı.
O anlar kameralara yansırken bazıları gözaltına alındı. Bu grubun ardından Karaköy Meydanı'nda toplanan başka grupta polis tarafından yapılan uyarılar sonrası dağıldı. Gözaltına alınan çok sayıda kişi polis midibüsleriyle emniyete götürüldü.
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