SPOR Haberleri

Konyaspor’da 4 imza tamam: Sırada o 2 bölge kaldı!

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konyaspor’da 4 imza tamam: Sırada o 2 bölge kaldı!
Konyaspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Şu ana kadar olan süreçte 4 oyuncuyu kadrosuna katan Anadolu Kartalı, rotasını 2 bölgeye çevirdi. Peki, yeşil-beyazlı takımda transfer çalışmaları ne durumda?

Konyaspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Şu ana kadar olan süreçte 4 oyuncuyu kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, rotasını son 2 bölgeye çevirdi. Peki, Anadolu Kartalı'nın transferdeki rotası ne? Yeşil-beyazlılar hangi bölgeye takviye yapacak? İşte detaylar…

4 oyuncu takıma katıldı

Konyaspor, şu ana kadar olan süreçte 4 oyuncuyu kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar Başakşehir'in kanadı Deniz Türüç, Trabzonspor'un sol beki Arif Boşluk, Viking'in orta sahası Sander Svendson ile Galatasaray'ın liberosu Berkan Kutlu'yu renklerine bağladı. Bu oyuncuların bir kısmı kamuoyu ile paylaşılırken, bir kısmı için ise resmi prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.

Rota kanada döndü

Konyaspor, transferde rotasını sol kanada çevirdi. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın raporu doğrultusunda hareket eden yeşil-beyazlı kurmaylar, buraya en uygun oyuncuyu transfer etmek için kolları sıvadı.

İkinci rota stoper

Anadolu Kartalı Konyaspor, diğer transfer bölgesini ise savunma hattı olarak belirledi. Sol ayaklı sol stoper arayışında olan yeşil-beyazlılar, Adil Demirbağ ve Riechedly Bazoer ile rekabeti arttıracak kaliteli bir ismi takıma kazandırmaya çalışacak.

(Hasan Yıldırım)

 

