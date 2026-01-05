Konya Ovası’nda yağışlar çiftçiyi rahatlattı: Prof. Dr. Süleyman Soylu değerlendirdi!

Türkiye’deki hububat ekim alanlarının yaklaşık yüzde 10’unun bulunduğu Konya Ovası’nda, Aralık ayında düşen yağmurlar ve yılbaşı kar yağışı, son iki yıldır kuraklıktan endişeli çiftçilere umut verdi. Prof. Dr. Süleyman Soylu, yağışların hububat çıkışı, barajlar ve yeraltı suları için büyük önem taşıdığını belirtti.

Prof. Dr. Süleyman Soylu gerçekleşen yağışların sadece mevcut hububat çıkışları için değil, bölgenin ekolojik dengesi için de hayati olduğunu vurguladı.



Yağışların olumlu etkileyeceğini söyleyen Prof. Dr. Süleyman Soylu şunları söyledi:



Türkiye 'deki hububat ekim alanlarının yaklaşık yüzde onunun yer aldığı Konya Ovasında son iki yıldır kuraklıktan tedirgin olan çiftçiler Aralık ayında önce yağmur sonrada Kar şeklinde düşen yağışlar ile biraz olsun rahatladı.



Kasım Ayında Ekim, Aralık'ta Yağış



Son yıllardaki iklim değişikliğini dikkate alan çiftçiler bu yıl buğday-arpa ekimlerini genelde Kasım ayında yaptı. Devamında Aralık ayı başında başlayan yağmurlar ve yılbaşındaki kar yağışı, bölgedeki hububat ekim alanlarındaki bitki çıkışlarını rahatlatacak.



31 İlçede Yeterli Yağış



Konya'da yer alan 31 ilçede yağışlar çok değişkenlik gösterse de, tüm ilçelere tohumların çimlenmesi ve çıkış için yeterli yağış düştü.



Aralık ayında düşen yağış miktarı ilçelere göre 30-100 mm arasında değişirken, ortalama düşen yağış miktarı 40-45 mm dolayında oldu.



Yılbaşı Karı Moral Verdi



Özellikle yılbaşında yağan kar, çiftçilerin 2026 yılı için morallerini yükselttiğini söyleyebiliriz.



Sadece Hububat İçin Değil



Bu yağışlar sadece hububat çıkışı için değil, aynı zamanda baharlık ürünler, barajlardaki su seviyeleri ve yeraltı kuyuları için de çok büyük önem taşıyor.



Çiftçinin Dileği: Yağışların Devamı



Çiftçilerin en büyük dileği, bu yağışların devam etmesi ve özellikle son iki yıldır kuraklık nedeniyle yaşadıkları olumsuzlukların son bulması diyebiliriz.