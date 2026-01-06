Konya’da trafik kazası! İki otomobil çarpıştı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Fatih Camii çevresinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aracın karıştığı kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttu. Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süreli olarak aksadı.
Trafik normale döndü
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
Yetkililerden buzlanma uyarısı
Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve kaygan zemine karşı sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
