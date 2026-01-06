Konya’nın bir ilçesinde uyarı mesajı gönderildi! 5 saat sürecek

Konya'nın Kulu ilçesinde içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle belirli saatlerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi. Yetkililer tarafından abonelere gönderilen kısa mesajla vatandaşlar bilgilendirildi.
KESİNTİNİN NEDENİ AÇIKLANDI
Abonelere gönderilen bilgilendirme mesajında, Kemaliye Mahallesi'nde meydana gelen ani içme suyu şebeke arızası nedeniyle kesintinin zorunlu olduğu belirtildi.
Mesajda, "Sayın … 153 nolu abonemiz Kemaliye Mahallesi adresinde ani oluşan içme suyu şebeke arızasından dolayı zorunlu olarak 06.01.2026 tarihinde tahmini 08.30 – 13.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.
VATANDAŞLARDAN TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ
Yetkililer, yapılacak kesintiden dolayı vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirterek, "Yapılacak kesintiden dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu. Kesinti süresince vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”