Kanserden yaşamını yitiren emekli öğretmen Öğretmenler Günü’nde toprağa verildi

Rize’de akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren emekli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Ceylan (69), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Rize'de çeşitli okullarda sosyal bilgiler öğretmenliği yapan, kanser teşhisi konunca emekli olan Mustafa Ceylan, dün akşam saatlerinde akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ceylan için Öğretmenler Günü'nde tören düzenlendi.

Sahil Camii'nde düzenlene törene, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Mili Eğitim Milli Eğitim Müdürü Yusuf Türesin, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İhsan Alkan, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede Ceylan'ın ailesi taziyeleri kabul etti. Mustafa Ceylan, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurladı.

‘VATAN SEVER VE İYİ BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİYDİ'

Mustafa Ceylan'ın çok sevilen ve becerikli bir öğretmen olduğunu söyleyen Kamu-Sen il temsilcisi Murat Köseoğlu, "24 Kasım'da böyle güzel bir günde hocamızı kaybettik. Hocamız bizim için çok değerliydi. Kendisi 2005 yılında beri elim bir hastalıkla mücadele etmeye çalıştı. Bugün de bütün eğitim camiası burada. Hocamızı yağmurlu bir günde uğurlamaya çalışacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hocamızın en büyük özelliği vatan sever ve iyi bir Türk milliyetçisiydi. Öğrenciler tarafından çok sevilen bilgili ve becerikli bir öğretmendi” dedi.

Kaynak: DHA