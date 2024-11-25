Karaman’da tipiye yakalanan 400 koyun telef oldu!

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi Köyünde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar fırtınasına yakalanan koyun sürüsü yolu kaybetti.
Göz gözü görmedi!
Berendi Köyü Yurtpınar mevkiinde köye dönüş yolunda tipiye yakalanan yaklaşık bin koyunluk sürü saniyeler içinde dağıldı. Etkisini artıran tipi nedeniyle arama çalışması da yapılamadı.
Jandarma ekiplerinden yardım isteyen vatandaşlar çaresizce tipinin dinmesini bekledi.
Acı manzara!
Gece boyunca etkisini sürdüren tipi sabahın ilk ışıklarında yavaşladı. Jandarma ekipleri ve vatandaşlar koyun sürüsünü aramaya başladı.
400 koyun telef oldu!
Gece boyu tipiye maruz kalan ve kar altında kalan koyunların en az 400 tanesi telef oldu. Bölgede sürüden kalan koyunların çok azı canlı olarak bulundu. Arama çalışmaları devam ediyor.