GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Kartalkaya’da yangın felaketi: Otelden çarşafla sarkarak kaçtılar

- Güncelleme Tarihi:

Kartalkaya’da yangın felaketi: Otelden çarşafla sarkarak kaçtılar
Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken oteldeki müşterilerin odalardan çarşaf sarkıtarak kurtulmaya çalıştıkları anlar kameralara yansıdı.

Türkiye sabahın ilk saatlerinde yangın felaketi haberiyle sarsıldı.

Felaketin adresi Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ydi.

Bir otelde çıkan yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı.

ÇARŞAF SARKITARAK KAÇTILAR

Yangına uykuda yakalanan onlarca tatilci alevlerden nasıl kaçacağını şaşırdı.

O anlarada çarşaflarını pencerelerden sarkıtanlar yangınlardan kaçmak için kendilerini boşluktan aşağıya sarkıttı.

O anlarda kameralar kayıttaydı.

Çarşafla zemine ulaşılamayacak kadar yukarı katlardaki tatilcilerin pencerelerde panikle çare aradığı anlar da kameraya yansıdı.

İŞTE O ANLAR

ÇOK SAYIDA ARAÇLA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangındaki bu ilk anlardan sonra alevlere, Bolu ile çevre illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarından gönderilen başta 30 itfaiye ve 28 ambulans aracı olmak üzere 85 araç ve 231 personelle müdahale edi.

Yangın kontrol altına alınırken odalar tek tek kontrol ediliyor.

Soğutma çalışmalarının da devam ettiği bölgede tatilciler farklı otellere yerleştirildi.

10 CAN KAYBI

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre yangın nedeniyle 10 tatilci yaşamını yitirdi.

Yaralanan 32 kişinin tedavisi devam ediyor.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER