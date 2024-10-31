Kiracısına dehşeti yaşattı: Camları kırıp ’bu kadını öldüreceğim’ diye tehdit etti
Maltepe’de 5 sene önce evini kiraya veren kadın, hakkında şikayetler aldığı ve ödeme yapmadığını öne sürdüğü kiracıyla telefonda tartıştı. Malatya’dan İstanbul’a gelen ev sahibi, kiracısıyla kavga ederek evin camlarını kırdı. Ev sahibinin kiracısını “Bu kadını bıçaklayacağım, öldüreceğim, yaşatmayacağım“ diyerek tehdit ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 13 Eylül Cuma günü saat 21.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malatya'da yaşayan ev sahibi, yaklaşık 5 sene önce evini 19 yaşındaki oğluyla yaşayan kadına kiraya verdi. Geçen süre içerisinde hakkında şikayetler almaya başlayan ve ödemede yapmadığını öne süren ev sahibi ile kiracısıyla telefonda tartıştı. Telefon numarası engellenen ev sahibi, kiracısına ulaşamayınca İstanbul'a geldi.
'BEN BU KADINI ÖLDÜRECEĞİM'
Malatya'dan sabah saatlerinde yola çıkan ev sahibi, kiracısının evinin önüne gelerek bağırmaya başladı. Kızıyla birlikte eline geçirdikleri taşla camları kıran kadın, dakikalarca küfrederek kiracısını dışarı çıkarmaya çalıştı. Sokaktaki çöp konteynırını da tekmeleyen kadın, 'Bu kadını bıçaklayacağım, öldüreceğim, yaşatmayacağım' diyerek tehditler savurdu. Yanına gelen mahalleliye de bağıran kadın sokağı ayağa kaldırdı. Yaşanan o anları mahalle sakinleri cep telefonu kamerayla kaydetti. Öte yandan yaşanan olayın ardından ev sahibi polis ekipleri gelmeden olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.
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