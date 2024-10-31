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Kiracısını gündüz dövüp gece bıçaklayan ev sahibi 20 yıl hapisle yargılanıyor

Kiracısını gündüz dövüp gece bıçaklayan ev sahibi 20 yıl hapisle yargılanıyor
Bursa’da, kirayı zamanında ödemediğini öne sürdüğü kiracısı Serkan A.’yı (47) gündüz parkta sopayla dövüp, akşam da 5 yerinden bıçaklayan Bayram Ufuk (41), 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, kiracısını, kendisine küfrettiği için bıçakladığını iddia etti.

Olay temmuz ayında merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan A. eşi ve kızıyla parkta otururken yanlarına gelen ev sahibi Bayram Ufuk, kirayı zamanında ödemediğini belirterek kendisine tepki gösterdi.

Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Bayram Ufuk, kiracısını sopayla dövdü. Kiracının şikayeti sonrası, ifadesi alınıp serbest bırakılan Ufuk, akşam da yolda karşılaştığı Serkan A.'yı, karnından, bacaklarından ve göğsünden olmak üzere 5 yerinden bıçakladı. Olay sonrası 112 Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheli, yaraladığı kiracısı için ambulans, teslim olmak için de polis ekibi istedi.

‘45 DİKİŞ ATTILAR, İŞ YAPAMAZ HALE GELDİM'

Hakkında, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren kiracı Serkan A., "Ev sahibim olan sanık, olay günü parkta eşim ve 12 yaşındaki kızım ile otururken, 'Kirayı neden ödemiyorsun' diyerek beni sopayla dövdü. Polise giderek, şikayetçi oldum. İfadesinin ardından serbest bırakılan sanık, aynı günün akşamı beni yolda görünce bıçakla 5 yerimden yaraladı. Yoğun bakım ünitesinde kaldım. 45 dikiş attılar. Bağırsaklarım parçalanmış. İş bile yapamaz hale geldim” dedi.

Bayram Ufuk ise savunmasında, kiracısını, kendisine küfrettiği için bıçakladığını iddia etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. 

Kaynak: DHA

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