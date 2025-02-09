GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Komedyen olduğunu iddia eden Selin Dilmaç uyuşturucudan tutuklandı

Komedyen olduğunu iddia eden Selin Dilmaç uyuşturucudan tutuklandı
İstanbul’da “komedyen“ olduğunu iddia eden Selin Dilmaç, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak keşişiminde buluşan 2 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, 29 yaşındaki Selin Dilmaç'ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu.

Bunun üzerine Dilmaç'ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'da "komedyen" olarak sahne alıyor

Tutuklanan Dilmaç, İstanbul'daki bazı programlarda "komedyen" olarak sahne alıyor.

Programlarından kesitleri sosyal medyada da yayınlanan Dilmaç'ın bir performansında, Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkındaki söylemleri tepki çekmişti.

Bombayı caddeye bırakan ve 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ahlam Albashir'i kadın olduğu için övücü cümleler kullanan Dilmaç'ı, birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirmişti.

Kaynak: AA

  • #İstanbul #Uyuşturucu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER