Kübra Par Kimdir? Sunucu Kübra Par Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi, Çocuğu Var Mı? Kübra Par Hayatı Ve Biyografisi!

Katıldığı programlarda çarpıcı yorumları ve tespitleriyle ilgi odağı olan Kübra Par hakkında araştırmalar sürüyor. Kübra Par kaç yaşında, nereli? Kübra Par'ın hayatı ve biyografisiyle ilgili detaylar haberimizde!
Kübra Par Kimdir?
Mart 1984'te Erzincan'da dünyaya gelen Kübra Par, siyaset ve medya dünyasında dikkat çeken isimlerden biridir. Gençlik yıllarında edebiyat ve sanatla ilgilenmiş, yazıları çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanmıştır. 2003 yılında Cahit Zarifoğlu Şiir Ödülleri'nde "Nisanın Gölgesi" adlı şiiriyle jüri özel ödülünü kazanmıştır.
2007 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Par, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde tamamlamıştır. 2009 yılında hazırladığı "Türkiye'deki Bobolar: İstanbul'daki burjuva bohem yaşamından kesitler" başlıklı teziyle akademik çalışmalarını sürdürmüştür.
Gazeteciliğe Habertürk web sitesinde kültür-sanat editörlüğü yaparak adım atan Par, kısa süre içinde siyasi röportajlarıyla tanınmıştır. 2013'ten itibaren Habertürk gazetesinde dikkat çeken röportajlara imza atmış, 2017 yılında ise Habertürk TV'de "Açık ve Net" programını sunarak televizyonculuk kariyerine başlamıştır.
2020'de Habertürk gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan Kübra Par, 2023 yılında Habertürk'ten ayrılarak 3 Temmuz 2023 itibarıyla TV100 bünyesinde çalışmaya başlamıştır.
Kübra Par Kaç Yaşında?
Mart 1984 doğumlu olan Kübra Par, 40 yaşındadır. Erzincan doğumlu Par, medya ve gazetecilik alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır.
Kübra Par Nereli?
Kübra Par, Erzincan doğumludur. 24 Mart 1984'te Erzincan'da dünyaya gelmiştir.
Kübra Par Evli Mi, Çocuğu Var Mı?
1984 doğumlu Kübra Par, yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile evlidir. Mahmut Fazıl Coşkun, gazeteci Ahmet Hakan Coşkun'un kardeşidir.
Kübra Par Sosyal Medya Hesapları
Kübra Par, Instagram'da @kubrapc, Twitter'da ise @kubrapc kullanıcı adıyla takip edilebilir.
Kaynak: Haber Merkezi