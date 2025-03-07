Milli Kuvvetler Hareketi 1 yaşında

Konya'da 7 Mart 2024 tarihinde kurulan Milli Kuvvetler Hareketi, çalışma hayatının ilk yılını doldurdu. İslami bir farz olan emr-i bi'l ma'ruf nehy-i anil münker yani iyiliği emredip kötülükten sakındırma konusunda faaliyet gösteren oluşum, her geçen gün çalışma çeşit ve sayısını artırıyor.
"Hepimiz için çalışıyoruz” diyen Milli Kuvvetler Hareketi Üyeleri, şu açıklamada bulundular:
"İyiliği emredip kötülükten sakındırmak, Dinimizin olmazsa olmaz emirlerinden birisidir, farzı ayn'dır. Terk edilmesi halinde toplumsal tehlikelerle tehdit edildiğimiz bir ameldir. Bu sebeple her Müslüman'ın üzerine farz olan bu ameli sürekli, düzenli ve sistematik bir şekilde yapabilmek için kurduğumuz bu harekette, kanunlara uyarak, kimseyi rencide etmeden, yılmadan çalışmaya devam ediyoruz ve imkânlarımız elverdikçe çalışacağız.”
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