Motosikletiyle bariyere çarptı yola devam edince minibüsün altına girdi
Antalya’da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği motosiklet bariyerlere çarptı. Ayağa kalkıp tekrar yoluna devam eden sürücüsünün motosikleti, bu kez de devrilip minibüsün altına girdi. O anlar, çevredeki bir otomobildeki yolcu tarafından kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Antalya Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü, ayağa kalkıp tekrar motosiklete binerek yola devam etti.
Sürücünün kontrol etmekte zorlandığı görülen motosiklet, bariyerlere sürttükten sonra araçların arasına daldı. Yol ortasında devrilen motosiklet, bir servis minibüsünün de altında kaldı. Yaralanan kimliği belirsiz sürücü, adrese çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza, yoldan geçen bir araçtaki yolcu tarafından kaydedildi.
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