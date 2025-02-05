Niğde’de okullar tatil mi? Niğde’de okul var mı, yok mu? Niğde’de 6 Şubat’ta okullar tatil mi? Niğde 6 Şubat Hava Durumu

Niğde'de Okullar Tatil Edilecek Mi? Niğde'de eğitim gören öğrenciler ve veliler, 6 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Hava şartlarının olumsuz etkileri nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda yetkililerden resmi bir açıklama yapıldı. Peki, Niğde'de okullar tatil mi? Konuyla ilgili detaylar haberimizde.
Niğde'de Okullar Tatil Mi?
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle, 6 Şubat 2025 tarihinde Niğde genelinde okulların tatil edilmesine karar verildi. Niğde Valiliği tarafından yapılan resmi duyuruda, öğrencilerin ve kamu çalışanlarının güvenliği için eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Niğde'de 6 Şubat'ta Okullar Tatil Mi?
Valilik tarafından yapılan son açıklamaya göre, şiddetli soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Salı günü Niğde'de okullar tatil edilmiştir. Eğitime ara verilmesinin yanı sıra, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ve kamu görevlilerinin de etkilenmemesi için ek tedbirler alınmıştır.
Niğde Valiliği'nden Açıklama Geldi Mi?
Niğde Valiliği, konuyla ilgili resmi bir duyuru yaparak, eğitime ara verilmesi kararını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, şehir genelinde devam eden kar yağışının gece saatlerinde buzlanma riskini artıracağı belirtilerek, öğrencilerin ve kamu çalışanlarının güvenliği için tatil kararının alındığı ifade edildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Niğde 6 Şubat Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Niğde'de 6 Şubat 2025 tarihinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Geceleri hava sıcaklığının eksi 5 derecenin altına düşmesi öngörülürken, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtiliyor. Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Niğde 5 Günlük Hava Durumu
Niğde'de 5 günlük hava durumu şu şekilde olacağı tahmin edliyor:
Kaynak: Haber Merkezi