Önce Kütahya ardından Konya’ya bağlandı! Gölüyle ünlü şehirlerden biri

Uçsuz bucaksız toprakları ile Türkiye'nin en geniş yüzölçümüne sahip şehri olan Konya, geçmişte şimdikinden daha büyüktü.
Konya'dan ayrılıp il oldu!
Karaman ve Aksaray'ın Konya'dan ayrılarak vilayet oldukları bilinir ancak Konya'nın topraklarından başka şehirler de kuruldu. O şiberlerden biri de Burdur'dur.
Burdur Konya'ya bağlandı!
Burdur, I. Murat döneminde Hamitoğulları Beyliği'nden satın alındı. O dönemde Tirkemiş kazası olarak anılan Burdur, Yıldırım Bayezid'in 1391'deki seferi sonunda kesin olarak Osmanlı denetimi altına girdi. 1839 Tanzimat hareketinden sonra Burdur, Kütahya şehrinden ayrılarak Konya'ya bağlandı. Konya'nın Isparta kaymakamlığına bağlanan Burdur 11 yıl Konya'ya bağlı kaldı.
Burdur nasıl il oldu?
Burdur'un sancak olabilmesi için uzun yıllar çaba harcandı. Bu çalışmalar sonucu 1920'de bağımsız sancak olan Burdur, Cumhuriyetten sonra 1923'te il statüsü kazandı.
Arada Isparta var!
Burdur, bir zamanlar bağlı olduğu Konya'ya tam 270 kilometre mesafede yer alıyor. Burdur ve Konya arasında Isparta şehri var.
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