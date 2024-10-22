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Oto tamirhanesinde çıkan yangında 2 araç zarar gördü

Oto tamirhanesinde çıkan yangında 2 araç zarar gördü
Amasya’da bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 2 otomobil zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Oktay Erboğa'ya ait oto tamirhanesinde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tamirhaneyi kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada büyüyen alevler iş yerinde bulunan 2 aracı da sardı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Tamirhanenin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı. 

Kaynak: DHA

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