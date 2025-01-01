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Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde şerit değiştirdiği belirtilen aynı yöne giden otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Güven Çilesiz (48), yaşamını yitirdi. Savcılık, Orhangazi Motosiklet Kulübü üyesi Çilesiz’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Orhangazi-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi.

Orhangazi'den Yalova yönüne giden evli ve 1 çocuk babası Güven Çilesiz yönetimindeki 16 BKS 972 plakalı motosiklet şerit değiştiren M.E. I. (66) idaresindeki 16 VR 287 plakalı otomobile, ardından da bariyere çarptı. Orhangazi Motosiklet Kulübü üyesi olan Çilesiz metrelerce savurulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Güven Çilesiz, ambulans ile kaldırıldığı Orhangazi İlçe Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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