Pençe-Kaplan şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kander Babür, memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı.
Şırnak'taki törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Babür'ün naaşı, buradaki tören sonrası Terme Merkez Pazar Camisi'ne getirildi.
Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Babür'ün cenazesi, Köybucağı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ile vatandaşlar katıldı.
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