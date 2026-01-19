GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,42
EURO
50,28
STERLİN
58,03
GRAM
6.543,06
ÇEYREK
10.760,59
YARIM ALTIN
21.402,74
CUMHURİYET ALTINI
42.670,58
GÜNCEL Haberleri

Polis memuru eski eşinin evlendiği polisi silahla vurdu

Polis memuru eski eşinin evlendiği polisi silahla vurdu
Bilecik’te bir polis memuru, polis olan eski eşinin evlendiği polis memurunu silahla vurarak yaraladı.

Bilecik merkezde, polis memuru S.Y., polis olan eski eşi A.Ç. ile evlenen ve ilk eşini ve çocuğunu görmek için Bilecik'e gelen polis memuru H.Ç.'yi tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı. 

Yaralı polis memuru H.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince sevk edildiği Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Olay yerinde geniş çaplı önlem alan polis ekipleri, ardından olay yerini jandarmaya teslim etti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Polis memuru S.Y.'nin Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaptığı, silahla yaraladığı H.Ç.'nin ise Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi.

 

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER