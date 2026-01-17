GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,39
EURO
50,29
STERLİN
58,10
GRAM
6.526,88
ÇEYREK
10.734,03
YARIM ALTIN
21.349,76
CUMHURİYET ALTINI
42.564,95
KONYA Haberleri

Konya’da kaymakamlık uyardı! Bunu yapana ÜST SINIRDAN ceza verilecek

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kaymakamlık uyardı! Bunu yapana ÜST SINIRDAN ceza verilecek

Konya'nın Taşkent ilçesinde, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden izin alınmadan yeraltı suyu kuyusu açılması, açtırılması ve kullanılması kesinlikle yasaklandı.

Kaçak kuyular kapatılıyor!

Kaymakamlık tarafından yapılan duyuruda, izinsiz (kaçak) olarak açılan kuyuların yeraltı su kaynaklarının azalmasına ve çevresel dengenin bozulmasına yol açtığı vurgulandı. Mevzuata aykırı bu uygulamaların tespiti halinde, idari para cezalarının kanunda öngörülen üst sınırdan uygulanacağı belirtildi. Ayrıca kaçak kuyuların kapatılacağı ve mühürleneceği ifade edildi.

Vatandaşlara çağrı yapıldı

Yetkililer, vatandaşların kuyu açma veya kullanma taleplerinde öncelikle DSİ'den gerekli izinleri almaları gerektiğini hatırlattı. İzinsiz kuyu açılmaması konusunda azami hassasiyet gösterilmesi istenirken, tespit edilen kaçak kuyuların da ilgili kurumlara bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

Konya Taşkent Kaymakamlığı, yeraltı su kaynaklarının korunması amacıyla yapılan bu uyarının kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu bildirdi.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER