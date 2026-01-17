Konya’da kaymakamlık uyardı! Bunu yapana ÜST SINIRDAN ceza verilecek

Konya'nın Taşkent ilçesinde, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden izin alınmadan yeraltı suyu kuyusu açılması, açtırılması ve kullanılması kesinlikle yasaklandı.

Kaçak kuyular kapatılıyor!

Kaymakamlık tarafından yapılan duyuruda, izinsiz (kaçak) olarak açılan kuyuların yeraltı su kaynaklarının azalmasına ve çevresel dengenin bozulmasına yol açtığı vurgulandı. Mevzuata aykırı bu uygulamaların tespiti halinde, idari para cezalarının kanunda öngörülen üst sınırdan uygulanacağı belirtildi. Ayrıca kaçak kuyuların kapatılacağı ve mühürleneceği ifade edildi.

Vatandaşlara çağrı yapıldı

Yetkililer, vatandaşların kuyu açma veya kullanma taleplerinde öncelikle DSİ'den gerekli izinleri almaları gerektiğini hatırlattı. İzinsiz kuyu açılmaması konusunda azami hassasiyet gösterilmesi istenirken, tespit edilen kaçak kuyuların da ilgili kurumlara bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

Konya Taşkent Kaymakamlığı, yeraltı su kaynaklarının korunması amacıyla yapılan bu uyarının kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu bildirdi.

(Berna Ata)