Konya’nın bir ilçesinde ekmeğe zam geldi!

Konya'nın Ereğli ilçesinde ekmek fiyatlarına yeni bir güncelleme yapıldı. Alınan karar doğrultusunda 200 gramlık somun ekmeğin satış fiyatı artırıldı.

200 GRAM EKMEK 13 TL'DEN SATILACAK

Yapılan düzenlemeyle birlikte daha önce bazı fırınlarda 10 TL, bazı noktalarda ise 11 TL'den satılan 200 gram ekmek, ilçe genelinde 13 TL olarak belirlendi. Yeni fiyat tarifesi bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

ARTIŞIN GEREKÇESİ: ÜRETİM MALİYETLERİ

Yetkililer, ekmek fiyatlarındaki artışın temel nedeninin yükselen un, enerji ve diğer üretim maliyetleri olduğunu ifade etti. Zam kararıyla birlikte Ereğli genelinde tüm fırınlarda fiyat birliği sağlanmış oldu.

(Meltem Aslan)