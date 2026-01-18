Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga! O anlar kamerada
- Güncelleme Tarihi:
Diyarbakır’da bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kurşunların depolara isabet etmemesi faciayı önledi.
Diyarbakır'ı Bağlar ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada kurşunların hedefi olan 1 kişi yaralandı. Kurşunların depolara isabet etmemesi ise faciayı önledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI
Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmada olaya karıştığı belirlenen zanlılar gözaltına alındı.
KAVGANIN DÜĞÜN SALONUNDA ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ
Silahlı kavganın öğlen saatlerinde düğün salonunda çıkan kavganın devamı olduğu iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
