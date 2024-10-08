Şair-Yazar Mustafa Kemal Yılmaz ANMEG’i ziyaret etti!
Ömrünü eğitime adamış, ilerlemiş yaşına rağmen kitaplardan hiç kopmamış. Konya'da Milli Eğitim Müdürlüğü de yapan Mustafa Kemal Yılmaz Anadolu Medya Grup Vakfı'nı ziyaret ederek yeni kitabını ANMEG Vakfı Başkanı Ahmet Özer'e hediye etti.
İkindi çağrıları, a dünya o dünya, Eğitimin Işığında Aydınlanmanın Şifreleri, Bozkır Masalı ve niceleri…. Şair Yazar Mustafa Kemal Yılmaz Anadolu Medya Grup Vakfı'nı ziyaret etti.
Ömrünü eğitime adayan 94 yaşında ki Yılmaz Konya'da Milli Eğitim Müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevlerinde de bulundu. Mustafa Kemal Yılmaz son Kitabı "Günlüklerden Güne Düşenler” kitabını Anmeg Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer'e hediye etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özer, eğitim ve kültür hayatımıza önemli katkılar yapan Yılmaz'a teşekkür etti.
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