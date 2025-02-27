Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

A.S. idaresindeki otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
A.S. idaresindeki otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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