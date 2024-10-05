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Sürünerek girdikleri iş yerinden 200 kiloluk kasayı çaldılar

Sürünerek girdikleri iş yerinden 200 kiloluk kasayı çaldılar
Esenyurt’ta bir iş yerine gelen 4 kişi kepengi zorlayıp sürünerek içeri girdikten sonra içinde yüklü miktarda para bulunan 200 kilogram ağırlığındaki kasayı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu Abdulkerim Meşnuk (37), bir iş yeri işletiyordu. Önceki gün saat 21.30'da iş yerini kilitlemeden sadece kepenkleri indirerek kapattı. Sabaha karşı plakası alınamayan hafif ticari araçla yaklaşan 4 kişi kepengi zorlayarak yukarı kaldırdıktan sonra sürünerek içeri girdi.

İçeride bir süre dolaşan şüpheliler daha sonra arka tarafta bulunan 200 kilo ağırlığındaki kasayı fark etti. Şüpheliler kasayı sürükleyerek çıkardı ve geldikleri araca yükleyerek olay yerinden kaçtı. Sabah 07.30 sıralarında işyerine gelince hırsızlığı anlayan Meşnuk, polisi arayarak durumu bildirdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip olay yerinde inceleme yaparak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kasanın içinde ise 140 bin lira, 35 bin 200 euro ve 10 bin dolar bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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