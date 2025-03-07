Tahlil için kan vermek orucu bozar mı? Orucu bozmayan şeyler

Mübarek Ramazan ayı ilerlerken oruç ibadeti eksiksiz bir şekilde yerine getirilmeye çalışılıyor. Fakat tahlil için kan vermek zorun olan kişiler oruçlarının bozulup bozulmayacağı konusunda tereddüte düşmüş durumda.
TAHLİL İÇİN KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?
Vücuda giren şeyler orucu bozar, vücuttan çıkan şeyler, orucu bozmaz. Yani bu durumda tahlil için kan vermek orucu bozmaz.
ORUÇLUYKEN KAN BAĞIŞI YAPILIR MI?
İslam dini, sıhhati korumayı ve bedenin selametini emretmektedir. Hastaya kan vermek, insani vazifedir. Çünkü, hayatı korumak, bazen kan verilmesine bağlı olmaktadır. Fakat kan bağışı nedeniyle halsizlik hissetme gibi durumlar yaşanabilir. Kan vermek orucu bozmaz fakat kan bağışının iftara yakın bir zamanda yapılması kan veren kişi için daha iyi olacaktır.
Kaynak: Haber Merkezi