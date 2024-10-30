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Terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı
İstanbul’da, terör örgütü PKK/KCK adına sokak olayları çıkarma arayışında olduğu tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması ile siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 25 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin İstanbul'da başta molotoflu eylem olmak üzere diğer sokak eylemlerini yapma arayışında oldukları belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesi üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 18 şüpheliyi yakaladı.

Diğer 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

  • #İstanbul #Terör Örgütü #PKK/KCK

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