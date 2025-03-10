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Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri belli oldu

Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri belli oldu
Anadolu Yayıncılar Federasyonu, İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile ’Türkiye’ ismini alarak, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) oldu. Genel Başkan Sinan Burhan TÜBAF İstişare Kurulu Üyelerini açıkladı

Anadolu Yayıncılar Federasyonu, 2014 yılında Anadolu Yayıncılar Derneği olarak yayıncılık alanında faaliyete başladı. 2023'ten beri Anadolu Yayıncılar Federasyonu ismi ile yoluna devam eden kurum, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) oldu. Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, "Federasyonumuzun kuruluş sürecinde ülkemizin isminin federasyonumuza verilmesine izin veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz.    

Türkiye Basın Federasyonu olarak demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Özellikle basın mensuplarının özlük haklarını güçlendirmek ve medya sektörünün daha özgür ve adil bir yapıya kavuşmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır diye konuşan Sinan Burhan Yüksek İstişare Kurulunda yer  alan isimleri şu şekilde açıkladı;   

TÜBAF YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYELERİ

TÜRKİYE BASIN FEDERASYONU YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

1-      Yavuz Donat- Sabah Gazetesi Yazarı                         

2-      Osman Ateşli- Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni  

3-      Emin Pazarcı- Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi

4-      Fadime Özkan- Star Gazetesi Ankara Temsilcisi

5-      Ekrem Kızıltaş- Taksim Gazetesi Yazarı   

6-      Mehmet Acet- Kanal 7  Medya Grubu Ankara Temsilcisi

7-      Rahim Er- Türkiye Gazetesi Yazarı                              

8-      İhsan Aktaş- Araştırmacı- Gazeteci                           

9-      Murat Alan- Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

10-   Fazlı Şahan- Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü

11-   Serkan Fıçıcı- Akşam Gazetesi İnternet Genel Yayın Yönetmeni

12-    Başak Şengül- TV100 Program yapımcısı             

13-    Taha Dağlı- Global tv Genel Yayın Yönetmeni     

14-   Hakkı Öcal- Milliyet Gazetesi Yazarı                          

15-   Fevzi Çakır- Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi

16-   Abdülkadir Selvi- Hürriyet Gazetesi Yazarı            

17-   Zafer Şahin- Kanal D Ankara Temsilcisi  

18-   Melik Yiğitel- Türkmedya Ankara Temsilcisi

19-   Hacı Yakışıklı- Gazeteci  

20-   Yeliz   Tercanlı- Beyaztv  Genel Koordinatörü       

21-   Mücahit Eker- TRT Haber  Kanal Koordinatörü     

22-   Bedia Teymur- Haberler.com                        

23-   Adem Metan- Dijital İçerik Üreticisi                           

24-   Ebru Balıkçı- Lider Haber Ankara Temsilcisi         

25- Doç Dr. İsmail Çağlar                                          

26- Prof. Dr. Zakir Avşar

Kaynak: Millet Haber Ajansı

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