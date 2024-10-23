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TUSAŞ’a terör saldırı! Şehit ve yaralılar var

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TUSAŞ’a terör saldırı! Şehit ve yaralılar var
Ankara’da bulunan TUSAŞ tesislerinde silah sesleri duyuldu.

Ankara'da bulunan TUSAŞ tesislerinde silah sesleri duyuldu.  Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi.

Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ kampüsünden silah sesleri gelmeye devam ediyor.

Gelen ilk haberlere göre olayın bir terör saldırısı olabileceği iddia ediliyor. 

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır." dedi.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde yaşananlarla ilgili asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

"Asla savunma sanayinden milli teknoloji hamlesinden geri adım atmayacağız''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde haber aldım. Rabbim bütün mühendislerimizi araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz asla savunma sanayinden, milli teknoloji hamlesinden geri adım atmayacağız. Milli teknoloji hamlesi milli savunma sanayi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır" dedi.

İstanbul Sanayi Odası Meclis toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Konuşmaya çıkmadan önce TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde haber aldım. Savunma Sanayi Başkanımızı aradım. Kendisi haberi doğruladı. Henüz detaylarla ilgili bilgi paylaşma imkanı bulunmuyordu. Rabbim bütün mühendislerimizi araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz asla savunma sanayinden, milli teknoloji hamlesinden geri adım atmayacağız. Milli teknoloji hamlesi milli savunma sanayi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır. Biz bu yolda gece gündüz demeden büyük bir azimle gayretle kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ümit ediyorum ki yaşanan bu saldırıda herhangi bir kaybımız bulunmasın. Tekrar tüm savunma sanayimize ve TUSAŞ'taki tüm kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi buradan sunmak istiyorum" dedi

 

TUSAŞ NEDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

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