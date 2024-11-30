GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Üç aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Üç aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, üç aracın karıştığı kazada motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

L.Ö'nün kullandığı 16 BNA 950 plakalı motosiklet, Yeniceköy Mahallesi Bursa Caddesi'nde H.A. (60) yönetimindeki 16 AJU 088 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Refüjü aşan motosikletin savrulan sürücüsüne, karşı yönden gelen K.K. (23) idaresindeki 16 BAE 241 plakalı otomobil çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobilin altında kalan L.Ö, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan L.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

  • #Bursa #İnegöl #KAZA #yaralı

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER