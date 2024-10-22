Umut Hakkı nedir? Devlet Bahçeli Umut Hakkı ifadesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı tarihi konuşyma sonrası Umut Hakkı'nın ne olduğu merak edildi.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'nın DEM Partililere silah bıraktırması halinde Umut Hakkı”nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılabileceğini ve Öcalan'ın bundan yararlanmasının önünün de açılacağını kaydeden Bahçeli'nin neyi ifade ettiği merak edildi.
Umut Hakkı nedir?
Umut Hakkı, ömür boyu hapis cezasına karşılık hapiste belli bir süreden sonra toplumla yeniden buluşmasını sağlamak için öne çıkan bir haktır. Öngörülebilir bir infaz biçimi getirerek, kişinin yeniden özgürlüğüne kavuşma umudunu korumasını sağlar.
Kaynak: Haber Merkezi