Ürdün’den Türkiye’ye üst düzey ziyaret

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, bugün Ankara’ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün heyetiyle bir araya gelecek. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, Gazze’de kalıcı ateşkes için atılacak adımlar ve Suriye’deki son durum gündemdeki ana başlıklar olacak.
Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin Ankara ziyaretine, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Genel İstihbarat Departmanı Başkanı da eşlik edecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün heyetiyle toplantı yapacak.
Gazze'de kalıcı ateşkes görüşülecek
Gündemde, Gazze'de İsrail saldırganlığının durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için atılacak adımların olması bekleniyor. Ayrıca Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılabilmesi için işbirliği imkanları da ele alınacak.
Suriye'de yeni dönem masaya yatırılacak
Görüşmede Türkiye'nin, bölge güvenliği için Suriye'deki yeni yönetimin desteklenmesinin önemine dikkati çekeceği ifade ediliyor. Bu kapsamda düzenli bir geçiş döneminin tesisi ile Türkiye ve Ürdün'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Ayrıca terör örgütleriyle mücadelede kararlılık konusu da önemli başlıklardan biri olacak.
Bakan Safadi, Türkiye'yi son olarak 15 Ekim 2024 tarihinde ziyaret etmişti. Bakan Fidan da Suriye toplantısına katılmak üzere 14 Aralık 2024'te Akabe'ye yaptığı ziyarette Ürdünlü mevkidaşıyla bir araya gelmişti.
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