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Valilik yalanladı: Narin’i arama çalışmalarında jandarma üfürükçüye gittiği iddiası asılsızdır

Valilik yalanladı: Narin’i arama çalışmalarında jandarma üfürükçüye gittiği iddiası asılsızdır
Diyarbakır Valiliği, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra dere üremeda cansız nesnede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama yaparken jandarma birliklerinin Narin’i bulmak için üfürükçüye gittiği ile ilgili iddiaların yansıtıldığını duyurdu .

Valilikte yapıldığı belirtiliyor, bazı internet haber sitelerinde 'Jandarma Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye devam ediliyor' şeklinde haberlere yer verildiği, ancak iddiaların gerçeği yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, "Çeşitli internet haber sitelerinde "Jandarma Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gösterilen” şeklinde haberlere yer verilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konu ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyaçları doğmuştur. Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos 2024 günü saat 20.50'de ihbar edilen Narin Güran'ı arama çalışmaları, konusunda uzman personel ve teknik araçlarla rapor edilmiş, arama sırasında yapılan tüm ihbarlar bölümleri değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir birleşme söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

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